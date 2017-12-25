رحيل رسام مسلسل توم وجيري

توفي رسام مسلسل الرسوم المتحركة الأميركية الشهيرة توم وجيري. بوب غيفنز الذي قدم للعالم أجمع أشهر المسلسلات الكرتونية الذي يعرض مغامرات القط الذي يطارد الفأر والعداوة الدائمة بينهما، شخصيات رافقت طفولة الملايين حول العالم.

وذكرت ابنته على الفيسبوك توفي أن غيفنز توفي بسبب فشل حاد في جهازه التنفسي عن عمر ناهز ال 99 عاما..

خلال 60 عاماً من مسيرته الفنية، قدم غيفنز شخصيات كارتونية شهدت نجاحاً كبيراً مثل توم وجيري، وباغز باني، ودونالد داك، وباباي، وسنو وايت، وألفين والسناجب.

وحصل غيفنز على أول ععمل وظيفي له في شركة ديزني في العام 1937، حين عمل على شخصيات دونالد داك وسنو وايت.

والتحق في العام 1940 بشركة وورنر براذرز، التي ابتكر فيها شخصية باغز باني.

يذكر أن الكثير من الشركات اعتقدت في البداية بأن أعمال غيفنز "لطيفة جدا" بحيث لا تصلح لأن تتحول إلى كارتون، لكن إعادة تصميمه للشخصية الرئيسية في "لوني تونز" منحته شهرة واسعة.

لكن مسلسل الرسوم المتحركة توم وجيري الذي أضحك الملايين حول العالم، والذي يعد القايم المشترك بين قنوات العالم يخفي حقائق لا يعرفها الجميع.

من هو مبدع مسلسل توم وجيري سوري من حمص؟

على الرغم من ان العالم أجمع تابع مسلسل توم وجيري في دور السينما الأمريكية ومن ثم على شاشات التلفاز، لكن العقلين المدبرين لهذا المسلسل الشهير هما الثنائي ويليام حنا وجوريف باربيرا.

ويليلم حنا، من أصل سوري ولد في في العام 1911، وهو ابن الفنان إبراهبم عبود حنا الذي كان من قرقبة حب نمرة الواقعة بالقرب من كلخ في حمص.

اما جوزيف بربارة فهو من مواليد 1912، امريكي من اصل ايطالي.

بدأ عمله مصرفيا لكن سرعان ما ظهرت موهبته في الرسم حين نشرت إحدى المجلات رسومه. تابع بعدها دروسا في الفن وأسس استوديوهات فان بورين للرسوم المتحركة في نيويورك.

ويعد باربيرا إلى جانب وليام هانا من رواد عالم الرسوم المتحركة.