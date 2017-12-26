في مخيم جزيرة كيوس اليونانية للاجئين الذي لا تتجاوز طاقة استيعابه 800 شخص، وفد إلى هذا المكان أكثر من ألفي لاجئ. عديد من هؤلاء أقاموا خياما إضافية في محيط المخيم الرئيسي، وسط ظروف تزداد سوء بسبب برد الشتاء القارس.

بعض العائلات أسعفها الحظ لأن لها شقق خاصة، بفضل تدخل وكالة غوث اللاجئين الأممية التي تؤجر بيوتا على الجزيرة. وإلى حد الآن هناك 54 شقة تستقبل 239 لاجئا ومهاجرا.

من بين اللاجئين جاء سعدون العنيزي الستيني من الكويت التي كان يعيش فيها دون أن يتمتع بجنسية، وتتكفل منظمة "أرسيس" غير الحكومية بتوفير مساكن لعائلات اللاجئين، وتساعدهم على الاستفادة من برامج الرعاية الصحية، وتساعد في إرسال الأبناء إلى المدارس.