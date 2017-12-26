مواقف طريفة حدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تمكنت كاميرات القنوات التلفزيونية من التقاط عدة لقطات طريفة ومضحكة حدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطلق عليه البعض بلقب "الرئيس المجنون".

فالرئيس الأميركي دونالد ترامب اشتهر بمواقفه المثيرة للجدل، وفضلا عن تصريحاته "الجريئة"، التي سببت النفور منه، كما اشتهر ترامب بمواقفه المضحكة، والتي رصدنا بعضها.

مثل مصافحته المستفزة لعدد من رؤساء الدول والحكومات وكذا نفاذ صبره عندما أطعم الأسماك في اليابان إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حيث رمى الطعام للأسماك دفعة واحدة ما أضحك جميع الحاضرين.