فرنسا تسحب مجلة للأطفال من الأسواق ورد فيها إسرائيل "ليست دولة حقيقية"

من المقرر أن تسحب مجموعة النشر الفرنسية "بايار" عددا من مجلة "يوبي" الموجهة للأطفال، والتي تضمنت خريطة تشير إلى أنّ إسرائيل ليست "دولة حقيقية".

"نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل، نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم".

واستجابت مجموعة "بايار" لطلب فرانسيس خليفة، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والذي قدّم طلبا رسميا إلى دار النشر بسحب العدد 352 من مجلة "يوبي" من البيع. وأكد فرنسيس خليفة أنّ عددا من القراء أبلغوه هذا "الخداع التاريخي لأذهان الأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين خمس وعشر سنوات"، وهو ما دفعه إلى الإسراع بالكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة "بايار" عن "الخطأ" وطلب منهم تصحيح الأمر، واعتبر خليفة أنّ "الجدل انتهى".

من جهته شدّد مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا على المجلة أن تنشر في العدد المقبل "تصويباً" مرفوقا بتقرير يوضح موقع إسرائيل وكيف ولماذا نشأت، لكن المجموعة لم تؤكد استجابتها أم لا لهذا الطلب.

أما رئيس مجموعة "بايار"، المسؤولة عن نشر مجلة "يوبي"، باسكال روفناك فأقرّ بارتكاب خطأ في مضمون المجلة، مشيرا إلى "عدم رغبته في الطعن بوجود دولة إسرائيل". وأكد باسكال روفناك أنّ مجموعة "بايار" تسعى إلى إظهار حسن نواياها وضرورة المساهمة في نشر التهدئة والسلم.

وجاء في عدد مجلة "يوبي" الخاص بشهر كانون الثاني-يناير خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نسمي هذه البلدان الــ 197 دولاً على غرار فرنسا وألمانيا أو الجزائر. وهناك دول أخرى أكثر من ذلك، لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية مثل إسرائيل أو كوريا الشمالية.