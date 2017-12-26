وزير الخزانة الأمريكي يتلقى روث حيواني كهدية لعيد الميلاد

تلقي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم السبت الماضي، هدية "فريدة من نوعها" بمناسبة عيد الميلاد، حيث وجد أمام منزله بلوس أنجليس طرد كبر مزين من الخارج وبداخله روث حيوانات.

وعلى إثر اكتشاف الطرد المشبوه من قبل أحد جيران الوزير الأمريكي، تم استدعاء قوات تفكيك المتفجرات التابعة لشرطة لوس أنجلس، التي قامت بحذر شديد بفتح الطرد لتجد بداخله الروث الحيواني.

احتجاجا على قانون الضرائب الجديد

وفي وقت لاحق، قال رجل أمريكي يعمل طبيبا نفسيا ، يبلغ من العمر 45 عاما و يقطن في كاليفورنيا ويدعى روبين سترونغ أنه هو من أرسل تلك الهدية إلى الوزير الأمريكي.

وتابع سترونغ أن القصة بدأت بمجرد نقاش حول قانون الضرائب الجديد الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بعد موافقة الكونغرس عليه، وفي نهاية النقاش، توجه سترونغ إلى حظيرة أحد أصدقائه، وأخذ بعض روث الخيل منها.

وقال سترونغ في تصريحات صحافية إن قانون الضرائب الجديد عقيم ويؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية، ويدافع عن الأثرياء في مواجهة العائلات الفقيرة " ولذا قررت أنا أيضا أن أفعل شيئا عقيما وبلا معنى مثل هذا القانون".

وأعد الرجل عدة طرود مليئة بالروث، وأرسلها إلى منزلي الوزير الأمريكي ببيفرلي هيلز وبيل إير، لضمان أن تصل إحداها لمنوشين.

وقال خبراء قانون أمريكيون عقب تلك الحادثة، إنه من غير المرجح توجيه أي تهم لسترونغ، حيث أنه لا يوجد قانون يعاقب على إرسال هدايا، خاصة إذا لم تكن خطيرة أو مضرة للإنسان.