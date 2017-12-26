احتجاجات في البيرو ضد الصفح عن الرئيس السابق

لليوم الثاني على التوالي تظاهر محتجون في شوارع العاصمة البيروفية ليما، بعد أن صفح رئيس البلاد بيدرو بابلو كوتشينسكي عن الرئيسي السابق ألبرتو فوجيموري. واعتبر المحتجون أن الصفح كان جزء من اتفاق سياسي فظ مطالبين كوتشينسكي بالاستقالة، بينما يقول كوتشينسكي إن الصفح جاء لأسباب صحية وأن فوجيموري يعاني من مرض عضال.

ولكن كثيرين في البيرو يعتبرون الصفح بمثابة مقايضة بين الرئيس الحالي وسلفه، فقبل ثلاثة أيام وبشكل غير متوقع، صوت أنصار فوجيموري في الكونغرس لصالح كوتشينسكي، وأنقذوه من إقالة كانت تبدو محققة.

وقال فوجيموري إنه يناشد من أعماق قلبه مواطني بلاده الصفح عنه معترفا بأنه أصابهم بخيبة الأمل، كما شكر الرئيس الحالي كوتشينسكي لعفوه عنه عشية عيد الميلاد.

وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك تحدث فوجيموري من على سرير في مستشفى، وتعهد بأنه وبعد أن نال حريته سيدعم دعوة كوتشينسكي للمصالحة في البلاد.

وتصريحات فوجيموري هي أول اعتذار يقدمه لمواطني بلاده، وصدرت بعد اضطرابات دامت يومين منذ قرار كوتشينسكي غير المتوقع العفو عن الرئيس السابق.

وألغى العفو أحكاما سابقة أدانت فوجيموري بالكسب غير المشروع وجرائم ضد حقوق الإنسان، أثناء فترة تولي حكومته اليمينية السلطة بين عامي 1990 و2000