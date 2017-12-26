أعلن الاتحاد القطري للشطرنج الاثنين عن مشاركة لاعبي المنتخب القطري الأول للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها الرياض للفترة ما بين 26 و 30 كانون الأول / ديسمبر الجاري، بعد زوال الأسباب التي دعته للاعتذار ورفض الاتحاد الدولي لطلب الرياض بعدم رفع العلم القطري.

فبعد ان أصدر الاتحاد القطري للشطرنج، يوم الأحد الماضي، بياناً ذكر فيه تعذر مشاركة بسبب "اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات"، أكد الاتحاد، أمس الاثنين، مشاركته في البطولة، بعد استجابة الرياض لشروطه، حسب بيان رسمي.

وذكر الاتحاد القطري، في بيانه، إن المشاركة في منافسات بطولة العالم للشطرنج الخاطف ستكون يومي 29 و 30 كانون الأول/ ديسمبر فقط لعدم التمكن من المشاركة في منافسات الشطرنج السريع التي تنطلق الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأضاف البيان إن الاتحاد القطري تلقى الاثنين رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي بأن التأشيرات ستكون جاهزة عند الوصول إلى مطار الرياض الدولي، مستفسرا عن موعد الرحلات ليتسنى للسلطات السعودية اتخاذ اللازم .وأكد أن قطر دأبت دائما على فصل الرياضة عن السياسة إيمانا منها بأن الرياضة تجمع الشعوب ولا تفرقها.

ويبحث نحو ثلاثمئة لاعب ولاعبة من سبعين دولة، ابتداء من الثلاثاء لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، عن ألقاب بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف.

البطولة تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والسعودي للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت يوم 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.