شاهد: حالة طوارئ في جزيرة ساخالين الروسية بسبب الثلوج

تجتاح جزيرة ساخالين الواقعة أقصي شرق روسيا منذ الاثنين، عاصفة ثلجية عاتية، حيث بلغت سرعة الرياح 150 كلم في الساعة.

وأدت الثلوج الغزيرة إلى ارتباك في حركة الطيران في الجزيرة، حيث ألغيت العديد من الرحلات الجوية، بينما تم تأجيل بعضها لوقت لاحق.

وعلى الطرقات السريعة، علقت السيارات التي اختارت السير على تلك الطرقات رغم تحذيرات وزارة النقل.

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ في الجزيرة حالة التأهب، وأكدت أنها تتابع الأوضاع المناخية عن كثب، كما أعلنت عن فتح مراكز للتدفئة متنقلة لإسعاف الأشخاص، خاصة في حالة توقف حركة النقل في الجزيرة.