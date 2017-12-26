عاجل

عاجل

المملكة المتحدة

بريطانيا ترافق سفينة روسية قرب المياه الإقليمية وسط توتر العلاقات

بقلم:

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء إن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية خلال عيد الميلاد وأضافت أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة.

تقرأ الآن:

بريطانيا ترافق سفينة روسية قرب المياه الإقليمية وسط توتر العلاقات

بريطانيا ترافق سفينة روسية قرب المياه الإقليمية وسط توتر العلاقات
حجم النص Aa Aa

وانطلقت الفرقاطة إتش.إم.إس سانت ألبانز يوم 23 ديسمبر كانون الأول لتعقب السفينة الحربية الروسية الأميرال جورشكوف لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية خلال عيد الميلاد وستعود لترسو في بورتسموث يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون في بيان بعد الواقعة إنه "لن يتردد في الدفاع عن مياهنا أو التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان".

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي إن هناك "أدلة كثيرة" على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى.

وقال نظيره الروسي سيرغي لافر وف إنه لا يوجد دليل على إدعاء جونسون.