السعودية: الافراج عن موقوفين في تحقيق الفساد ومحاكمة آخرين

قالت صحيفة عكاظ السعودية يوم الثلاثاء إن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر / تشرين الثاني بتهم الفساد بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة.

ولم يذكر التقرير أسماء من تشملهم ما تبدو أنها أول مجموعة كبيرة يتم الافراج عنها منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظل المحتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني وطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم.

وذكرت عكاظ أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريبا لمن يصرون على نفي التهم الموجهة لهم.