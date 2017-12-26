أكراد سوريا يعتزمون تأسيس جيش جديد بدعم من التحالف الدولي

ذكر موقع رووداو التابع لشبكة رووداو الكردية الاثنين، نقلا عن وكالة أنباء مقربة من حزب العمال الكردستاني، أن قوات كردية بصدد تأسيس جيش خاص بها بشمال سوريا.

وبحسب الموقع فإن القائد العام لقوات "حماية شمال سوريا" سيابند ولات قد صرح أن "جيش شمال سوريا قيد التأسيس حاليا، وسيتولى مهمة حماية أمن الحدود".

وأضاف ولات أن معسكرات تدريب فتحت في عدة مناطق شمال سوريا، مثل الجزيرة وكوباني وعفرين والطبقة ومنبج، لتدريب الشبان والشابات.

وأكد قائد تلك القوات أن مهمتها لن تقتصر على كردستان سوريا فقط بل ستمتد إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمال وشرق سوريا.

دعم تقني وعسكري من التحالف الدولي

وأشار ولات إلى أن تلك القوات التي تأسست للمرة الأولى مطلع نوفمبر 2014 كميليشيات قبل أن يتم تنظيمها حاليا على هيئة جيش، تتلقى دعما تقنيا وعسكريا من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وحذر ولات من أنه لن يكون بإمكان سوريا أو تركيا أو أي بلد آخر بعد الآن "التجاوز على أراضينا بسهولة"، بحسب الموقع الكري.

وأفادت مصادر كردية أن الجيش الجديد سيجمع مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية ووحدات حماية الشعب وغيرها من الميليشيات، ويتوقع أن يتجاوز عددها المائة ألف.