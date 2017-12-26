المعارضة تسقط طائرة للنظام بحماة والجيش يكثف غاراته على إدلب

نقل التلفزيون الرسمي السوري عن القوات المسلحة قولها إن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة بشمال البلاد اليوم الثلاثاء وإن طيارها لقي حتفه.

وأفاد ناشطون سوريون أن الطيار الذي أسقطت طائرته هو بسام غصن، من مواليد ريف حمص.

وأعلنت جماعة تحرير الشام المتشددة، التي يهيمن عليها أعضاء في الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، إنها أسقطت الطائرة.

وقال مصدر إن المتشددين يبحثون عن طيار آخر يعتقدون إنه نجا بعد تحطم الطائرة.

وكثف الجيش السوري وسلاحه الجوي هجوما في حماة خلال الأسابيع القليلة الماضية مدعوما بقوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران ليتقدم شمالا باتجاه محافظة إدلب معقل المعارضة.

وقال عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة.

وتشهد المحافظة ضربات جوية مكثفة للقوات المسلحة الروسية والسورية.

قصف مكثف على إدلب

وفي محافظة إدلب، كثف الطيران الحربي للنظام السوري غاراته الجوية على مواقع تمركز القوات المعارضة له جنوبا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قرية طمانة تعد بين القرى التي تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات النظام، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ويضيف المرصد أن القصف الجوي جاء في وقت تشهد جنوب إدلب معارك عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام المعارضة ، حيث وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة تل الآغار أثناء محاولة قوات النظام التقدم.

يذكر أن إدلب تندرج ضمن مناطق خفض التصعيد الأربعة التي اتفق عليها بين الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري منذ عدة أشهر.