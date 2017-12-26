لندن: سباق التسوق بعد أعياد الميلاد

اصطف المتسوقون في لندن في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، على أمل الحصول على بعض الصفقات في اليوم الأول من مبيعات ما بعد عيد الميلاد.

المتجر الرئيسي هارودز في منطقة نايتسبريدج قام بتوظيف جوقة "أكابيلا"، وهو فن استعراض سمعي يستغني عن المصاحبة الموسيقية بالآلات ويستعين بدلاً منها بالصوت البشري من كل الطبقات من السوبرانو إلى الباص، لتسلية المتسوقين الذين كانوا ينتظرون خارجاً في جو بارد.

بمجرد أن افتتح المتجر الشهير أبوابه، هرع "الصيادون" بسرعة من أجل أن يكونوا في الصف الأول لشراء بعض المنتجات المعروضة للبيع.

الأسرة الحاكمة في قطر كانت قد اشترت مجموعة "هارودز" بما فيها المتاجر الفخمة والشهيرة الواقعة في وسط لندن من الملياردير المصري محمد الفايد مقابل 2.2 مليار دولار.

يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر هو يوم الصانديق او مايسمى بالأنجليزيه (بوكسنغ دي ) حيث تستغل متاجر بريطانيا هذا اليوم من كل عام لعمل تخفيضات ضخمه جداً تلاقي اقبالاَ شديداً حتى انها تنعش الساحه في اغلب تلك المدن وتحقق المتاجر ارباح خياليه في هذا اليوم.