البيت الأبيض يودع أقدم شجرة في حديقته بعد أوامر ميلانيا بإزالتها

ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية الثلاثاء، أن الواجهة الجنوبية للبيت الأبيض ستخضع هذا الأسبوع لتغيرات جذرية، حيث سيتم إزالة الشجرة الأقدم ، والتي يبلغ عمرها قرابة المائتي عام، وتسمي "جاكسون ماغنولا".

والشجرة المعمرة تتواجد على الجانب الغربي للبيت الأبيض، وتطل على الطابقين الأول والثاني للمقر الرئاسي الأمريكي.

صورة توضح الدعائم الموضوعة لشجرة "جاكسون ماغنوليا"

وعاصرت الشجرة العديد من الرؤساء الأمريكيين قبل أن يتقرر إزالتها مؤخرا بسبب التلف الذي أصابها، والذي يحول دون إمكانية استمرارها في مكانها.

واستدعى البيت الأبيض مؤخرا العديد من الخبراء في المؤسسة الوطنية للمشاتل والتشجير الأمريكية، للوقوف على حالة الشجرة.

واطلعت القناة الأمريكية على تقرير هؤلاء الخبراء الذي أكد أن الشجرة أصابها تلفيات خطيرة تحول دون استمرار بقائها.

ميلانيا تأمر بقطع الشجرة

وجاء في التقرير أن الشجرة تعاني من تلفيات جمة وهي باقية في الوقت الحالي فقط بمساعدة عوامل خارجية، وبدون تلك المساعدة لكانت سقطت منذ سنوات عدة. إلا أن أحد الدعائم المساعدة على بقاء الشجرة أصابه التلف وبالتالي لا يمكن إبقائها أكثر من ذلك.

وأضافت السي إن إن أن السيدة الأمريكية الأولى قررت الأمر بقطع الشجرة بعد الوقوف على حالتها، وسيتم تنفيذ الأمر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

(CC BY 2.0) angela n.

تاريخ الشجرة التي عاصرت عشرات الرؤساء الأمريكيين

ويرجع تاريخ زرع الشجرة في البيت الأبيض إلى العام 1828، حين توفيت راشيل زوجة المرشح الفائز بالانتخابات أندرو جاكسون بعد أيام قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض. وكانت الحملة الانتخابية التي سبقت فوز جاكسون ضارية، وهو ما دفع الرئيس الجديد إلى الاعتقاد أن تلك الحملة هي السبب وراء وفاة زوجته. ولذلك قرر زراعة شجرة من نوع "ماغنوليا" المفضل لدى زوجته راشيل وأطلق عليها شجرة "جاكسون ماغنوليا".

وحازت الشجرة على شهرة واسعة عبر الأجيال، وكانت تنظم العديد من الاحتفالات في حديقة البيت الأبيض حولها عبر العصور.

وتعرضت الشجرة لحادث في العام 1994، حين اصطدمت إحدى الطائرات ذات المحرك الواحد الصغيرة بأحد أفرعها، محدثة تلفيات بها الفرع.

صورة لشجرة "جاكسون ماغنوليا" التي تستعد لمغادرة البيت الأبيض

وفي العام 2016، منح الرئيس أوباما الشعب الكوبي، خلال زيارة تاريخية قام بها لهذا البلد، فرع من شجرة "جاكسون ماغنوليا" الشهيرة.

وأعلن القائمين على حديقة البيت الأبيض، أنهم استعدوا منذ شهور لاحتمال إزالة الشجرة المعمرة، حيث قاموا بزراعة عدد من فروعها في مشاتل خاصة، تمهيدا لإعادة زراعتها مكان الشجرة الأم.