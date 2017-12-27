أمريكية تتلقى فاتورة استهلاك كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار

أصيبت امرأة أمريكية من بنسلفينيا بالصدمة، عندما فتحت موقع الانترنت للتثبت في فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وما راعها إلا أن وجدت مبلغ الاستهلاك قد تجاوز 284 مليار دولار.

ولم تكن ماري هورومانسكي تتوقع أن تجد مبلغا خياليا كهذا مقابل استهلاكها للكهرباء في بيتها، وقالت معبرة عن استغرابها الشديد، إنها أضاءت المصابيح احتفالا بعيد الميلاد، وتساءلت عندما رأت المبلغ الهائل إذا كانت وضعت المصابيح بشكل خاطئ.

وبما أنه لم يكن متوقعا أن يتم دفع المبلغ مرة واحدة حتى شهر نوفمبر من السنة المقبلة، فإنه يتعين علي ماري دفع مبلغ هائل لا يقل عن 28 مليون دولار خلال الشهر الحالي.

وعلى وجه السرعة راسلت المرأة ابنها الذي اتصل بشركة الكهرباء، التي طمأنت العائلة بأن المسألة كانت خطأ واضحا، وأن المبلغ الحقيقي قدر بنحو 284 دولارا، لا غير.