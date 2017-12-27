الأوقاف المصرية تعتبر تصريحات شيرين رضا عن الآذان "غيرة على الإسلام"

أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية تأييده لتصريحات الممثلة شيرين رضا حول الآذان، وهي التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا في مصر على خلفية وصفها لأصوات بعض المؤذنين بـ"الجعير" المزعج، وقد طالبت الممثلة المصرية، التي كانت الزوجة الأولى للمطرب عمرو دياب بتوحيد الأذان.

الممثلة شيرين رضا قالت خلال مقابلة لها على فضائية "أون تي في إن "أصوات بعض المؤذنين تجعل من يسمعهم يكفر، وطالبت بسرعة تطبيق قرار الحكومة بتوحيد الأذان حرصا على ر"احة المواطنين".

تصريحات شيرين رضا أثارت غضبا وجدلا على مواقع التواصل في مصر، وقد وجدت تأييدا لدى البعض الذي اعتبر الفنانة محقة في مطالبها، طالما أنّ الأمر يتعلق بأصوات بعض المؤذنين فقط بينما انتقدها البعض الآخر، واعتبروا تصريحها مساسا بالدين، وطالبوا بفتح تحقيق مع الممثلة ومحاكمتها.

الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية أكد أنّ الوزارة تفهمت كلام الفنانة، معتبرا حديثها عن الأذان "غيرة زائدة على الإسلام والدين"، ونفى جابر طايع وجود أَي تجاوز من جانب الفنانة، مضيفا أنّ وزارة الأوقاف المصرية تختار المؤذنين بدقة وعناية ووفق ضوابط وشروط صارمة، بهدف إرضاء المواطنين وتشجيعهم على أداء شعائرهم الدينية.

وعن أسباب تأخر تنفيذ قرار الوزارة بتطبيق الأذان الموحد أرجع الدكتور جابر طايع المر إلى لسرقة أجهزة "الريسفيرات" الخاصة به من المساجد عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين يناير-كانون الثاني، مضيفا أنّ وزارة الأوقاف وضعت شروطاً لإنشاء المساجد والزوايا من أهمها عدم اقتراب الزاوية من المسجد بأكثر من 500 متر، وفي هذا الشأن أكد طايع أنّ السلطات قامت بإغلاق 20 ألف زاوية مخالفة في كافة محافظات التراب المصري.

واعتبر الدكتور جابر طايع أنّ الميكروفون يجب أن يستخدم في المساجد للأذان وليس فقط لإقامة الصلوات، مؤكدا أنّ "الطاعة ليست بدعوة الناس للصلاة بصوت ينفرون منه، بل أن الدين الإسلامي بضاعة فلابد أن تعرض بأفضل عرض وأفخم صوت، لكن خطبة الجمعة فقط مسموح بها في الميكروفون".

أمّا الشيخ الأزهري إسلام عامر فقال على وصف الفنانة شيرين رضا لصوت بعض المؤذنين بـ "الجعير": "العيب على وزارة الأوقاف". وأشار إسلام عامر إلى أن وزارة الأوقاف كان يجب عليها إجراء اختبارات صوت للمؤذنين قبل السماح لهم برفع الأذان.

وفي سياق متصل بالموضوع هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة شيرين رضا حيث علقت أحلام، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لو سمحتم الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقى هادية عشان ما حد يزعجها طال عمرها بس نبي نعرف ايش نوع الموسيقى شرقي ولا غربي، شر البلية ما يضحك، حسبي الله وكفى".

وكتبت أحلام في تعليق آخر: "زين سوا فيك عمرو دياب لما شاتك حسبي الله عليكي"، مضيفة "صوت الآذان جعير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يعني سووووو كلاس".