فلسطينيون يدعون إلى توظيف المقاطعة من أجل القدس

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزال على صفحته في فيسبوك، إن الحركة دعت الدول العربية والإسلامية لقطع العلاقات مع من يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

مقاطعة سياسية

وذكر نزال أن الحركة دعت إلى التعامل مع تلك الدول بطريقة تجعلها تشعر بخسارة كافة حظوظها وعلاقاتها مع العرب والمسلمين. وردا على توجه غواتيمالا نحو نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للدولة العبرية، قال نزال إن المطلوب هو جعل المتطاولين على "مكانتا الحضارية وحقوقنا السياسية" يدفعون ثمنا باهضا، وإنه ينبغي التعامل مع القدس كمسألة شرف، محذرا من الاغراءات والضغوط التي تتعرض لها دول لتغيير سياساتها بشأن القدس.

في ذات السياق ذكر موقع وكالة وطن للأنباء نقلا عن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن العديد من وسائل الاعلام في غواتيمالا بدأت تركز على ردود الفعل الغاضبة والرافضة لقرار رئيس البلاد جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، انسياقا مع الموقف الأمريكي.

مقاطعة اقتصادية

وأشارت الوكالة إلى أن حالة الرفض تعكس تخوفا من أن تغلق الدول العربية والإسلامية أبوابها أمام سوق غواتيمالا، التي تعد المصدر الأول لحبوب الهيل في العالم، إذ أن معظم صادراتها تتجه إلى الدول العربية والإسلامية، بما يبلع قيمته أكثر من 300 مليون دولار.

وبحسب الوكالة فإن رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو اتخذ القرار ذاته بنقل سفارة بلاده إلى القدس خلال التسعينات، ولكنه تراجع، عندما قاطعت الدول العربية والإسلامية بلاده اقتصاديا.