وزير النقل الاسرائيلي يعتزم تسمية محطة مترو القدس "دونالد ترامب"

قال بيان صادر عن مكتب وزير النقل الاسرائيلي يسرائيل كاتس ان الوزير قرر إطلاق اسم الرئيس الامريكي "دونالد جون ترامب" على محطة القطار السريع التي سيتم بناؤها قرب حائط البراق في البلدة القديمة في #القدس الشرقية المحتلة.

وأوضح البيان ان قرار وزير النقل يأتي تقديرا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بقوله "الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا تاريخيا وشجاعا وهو يساهم في تعزيز وضع القدس كعاصمة للشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

مشروع توسيع خط القطار السريع الذي لا يزال في مرحلة التخطيط الأولي، يتضمن بناء محطتي مترو تحت الأنفاق وحفر أكثر من 3 كيلومترات من الانفاق تحت المدينة القديمة في القدس).

مشروع حفر الأنفاق للسكك الحديدية سيتطلب أيضا التنقيب في البلدة القديمة في القدس في طبقات من البقايا الأثرية التي يعود تاريخها إلى 3000 سنة.

وأشار البيان ذاته ان كاتس قرر الثلاثاء العمل بتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تمديد خط القطار السريع واقامة محطة تبعد عشرات الامتار عن الموقع الديني "حائط البراق".

ومن المنتظر ان يكلف المشروع في حالة الموافقة عليه 1.69 مليار يورو وسيربط تل أبيب بالقدس في حوالي 30 دقيقة على طول 56 كيلومترا.

هذا وقد سبق لكاتس وان اقترح عدة مشاريع كبرى من بينها انشاء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل قطاع غزة لتكون بمثابة ميناء جوي وبحري للأراضي الفلسطينية، وخط سكة حديد يربط بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس كان في 6 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم وأثار إدانات دولية من طرف الدول العربية والمسلمة والمجتمع الدولي.