اجراءات جديدة لطالبي التأشيرة الفرنسية في الجزائر ابتداء من 2018

قالت مصادر إعلامية ان السفارة الفرنسية في الجزائر قد تعاقدت مع شركة "في إف إس غلوبال" السويسرية للتكفل بطلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية في الجزائر.ومن المنتظر ان تستهل الشركة نشاطها بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل في الجزائر العاصمة مباشرة بعد انتهاء العقد مع تي أل أس كونتاكت.

السفارة الفرنسية في الجزائر، فضلت كذلك الاحتفاظ بالمتعامل السباق "تي إل أس كونتاكت" بالرغم من فضائح التزوير والتلاعب بطلبات الجزائريين التي عصفت به وأوكلت له تسيير مركزي عنابة في شرق العاصمة ووهران في الغرب.

شركة "في إف إس غلوبال" تخضع للقانون الجزائري ولقاعدة 51/49 وهي تعالج طلبات العديد من الدول على غرار كندا وتركيا والصين.

وعالجت "في إف إس غلوبال" ازيد من 160 مليون طلب تأشيرة من خلال خلال 2453 مركزاً لطلبات التأشيرة ومراكز عمليات في 130 دول في العالم.

نجحت المؤسسة في معالجة أكثر من160 مليون طلب منذ إنشائها في عام 2001.

وفي إطار تحديث عمليات معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية تستعد مراكز معالجة طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية بالجزائر وفي إطار السفارة الفرنسية للتعاقد مع القرض الشعبي الجزائري من أجل تبني عمليات الدفع الإلكتروني والتخليص البنكي، تماما كما هو متعامل به لدى السفارة الإسبانية.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة في العام 2016 بشكل كبير حيث بلغت 410.522 تأشيرة، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على تأشيرة إلى فرنسا إلى غاية الـ 31 أغسطس/ أب المنصرم 417 ألف طلب.