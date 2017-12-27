الفلبين تكذب نبأ نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس

وقال كايتانو، أن تل أبيب لم تطلب مطلقًا من الحكومة الفلبينية النظر في نقل سفارة مانيلا إلى القدس بعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي حوار مع شبكة جي إم إيه التلفزيونية في مانيلا الثلاثاء أكد وزير الخارجية الفليبيني "لقد أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لم تجر أي حديث أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب" مشيرا في هذا الصدد أن الحكومة الفلبينية تؤيد تسوية إقامة الدولتين وترغب في القيام بدور حامل السلام في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بقوله "نحن مع تسوية سلمية للنزاع".

الأخبار المتداولة حول نقل السفارة الفليبينية من تل أبيب إلى القدس نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وذكرت أن 10 دول من بينها الفلبين ورومانيا وجنوب الخرطوم تدرس نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس بعد مشاورات مع إسرائيل.

وكانت الفلبين من بين الدول الـ 35 الذين امتنعوا عن التصويت الأسبوع الماضي على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.