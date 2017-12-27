نشرت شرطة لندن في بريطانيا على حسابها على موقع تويتر شريط فيديو مراقبة يظهر عملية سرقة سيدة عجوز تبلغ من العمر 69 عاما في مصعد بأحد المراكز التجارية في العاصمة البريطانية من طرف عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة.

وارفقت شرطة لندن الشريط بنداء للتعرف على هوية أفراد العصابة، والتقرب من مصالحها للإدلاء بشهادات حول اللصوص. وقالت الشرطة ان السيدة توجهت قبل ان تستقل المصعد إلى بنك لويدز لإي إلفورد وسحبت مبلغ 1000 جنيه إسترليني من حسابها وحين استقلت المصعد للنزول إلى الموقف تعرضت لحادث السرقة.

وقام الأشخاص الثلاثة بحسب ما يظهره فيديو كاميرات المراقبة بنصب فخ للسيدة العجوز أثناء صعودها المصعد لنهب ما بداخل الحقيبة التي كانت تحملها.

ونشرت الشرطة وصفا لأشخاص المشتبه فيهم وفقا لفيديو كاميرات المراقبة.