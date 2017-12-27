نفت السفارة القطرية في تركيا اليوم، الأربعاء، تقريراً نشرته مجلّة "جرتشك حياة" التركية تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، يزعم أن قوةّ برية من الجيش التركي منعت حصول انقلاب في قطر مع اندلاع الأزمة الخليجية.

وتناقلت صحف ومواقع تركية التقرير الذي حرّره الصحافي محمّد آجت باللغة التركية وسرعان ما تمّت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية. وجاء في التقرير أن السعودية والإمارات "لم تكتفيا بحصارهما السياسي، والاقتصادي فحسب على قطر، بل أرادتا الإطاحة بالأمير تميم بهدف تسليم السلطة لابن أخيه المقيم في لندن، والمعروف بموالاته لسياستهما".

ونفت السفارة القطرية في تركيا في بيانٍ لها ادعاءات الصحيفة التركية، وجاء في البيان "أن التقرير يتضمّن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، لاسيما ما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 5 يونيو 2015. وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أترك بحماية مقر إقامة أمير البلاد".

وأضاف البيان "أن الجهود السياسية والديبلوماسية للعديد من الأصدقاء والحلفاء في المنطقة وحول العالم قد ساهمت في منع التصعيد العسكري، وفي مقدمتهم جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".