تحدى رجل شجاع المياه المجمدة لإنقاذ امرأة تبلغ من العمر 70 عاما سقطت في نهر متجمد يقع بمدينة بـ اودينغ بمقاطعة خبى في شمال الصين.

الحادث وقع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، "الملاك المنقذ" شي لي، شاهد السيدة وهي تقع في النهر المتجمد حين كان متوجها إلى العمل. ومن دون أي تردد، هرع شي لي نحو ضفة النهر وحاول جاهدا لكسر الجليد بيده.

شي لي البالغ من العمر 54 عاما أصر على إنقاذ السيدة وتغلب على "المياه المتجمدة".

وبعد محاولة غير متناهية تمكن من سحب السيدة إلى بر الأمان وسارع سكان المنطقة لمساعدة المرأة وتزويدها بالسترات والأغطية الساخنة. فور انتهاء المهمة واطمئنان شي لي على السيدة، توجه إلى عمله بعد حمام ساخن وتناول وعاء من الماء والزنجبيل.