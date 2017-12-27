وقد رافق انطلاق البطولة جدل كبير بعد أن رفضت المملكة العربية السعودية منح تأشيرات للاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة حيث أكدت السلطات الرياضية السعودية أنّ الرياض لا يمكنها منح تأشيرات للاعبين إسرائيليين بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

"رغم القيمة المالية القياسية للجائزة، لن أذهب للعب في الرياض، حتى لو كان ذلك يعني فقداني اللقب الذي حزته لمرتين".

القرار أثار حفيظة الدولة العبرية حيث أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج أنه سيسعى للحصول على تعويض مالي من المملكة العربية السعودية.

وأشار الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج إلى اعتقاده بمشاركة لاعبيه في البطولة، متهما الرياض بتضليل الاتحاد الدولي للشطرنج، من أجل أن يتم اختيارها لاستضافة البطولة.

وحسب إسرائيل جيلفر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج فقد رفضت المملكة العربية السعودية منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين للمشاركة في البطولة التي تستضيفها المملكة.

الاتحاد الدولي للشطرنج أوضح أن هذه ليست بطولة للعالم، وكل لاعب يجب أن يكون له الحق في المشاركة على أسس تتعلق بالاحتراف بغض النظر عن مكان صدور جواز سفره أو الأختام التي يحملها.

ارتداء الحجاب بالنسبة للمشاركات

استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة شطرنج رئيسية للمرة الأولى اعتبره الكثيرون جزءا من عملية انفتاح المملكة على العالم الخارجي. ولكن مسألة فرض الحجاب على الفتيات المشاركات في البطولة أثارت غضب البعض على غرار لاعبة الشطرنج الأوكرانية أنا موزيتشوك، بطلة العالم لمرتين، والتي قالت إنها ستقاطع البطولة، لأنها لا ترغب في ارتداء العباءة السعودية، وهي لباس فضفاض يغطي كامل الجسد، ويجب ارتداؤه من جانب النساء في الأماكن العامة بالمملكة.

وأشارت موزيتشوك، التي تبلغ من العمر 27 عاما وتلعب باسم دولة أوكرانيا إلى أنه وعلى الرغم من القيمة المالية القياسية للجائزة، لن تذهب للعب في الرياض، حتى لو كان ذلك يعني فقدانها اللقب الذي حازته لمرتين.

لكن الاتحاد الدولي للشطرنج، نبّه بأنّ اللجنة المنظمة للبطولة وافقت، على أنه "لن يكون هناك حاجة لارتداء اللاعبات المشاركات للحجاب أو العباءة، خلال المنافسات". لكن أنا موزيتشوك قالت على صفحتها عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قبل أيام إنها ستلتزم بمبادئها وتقاطع البطولة. ويأتي قرار موزيتشوك وسط اهتمام متزايد بقضية تقييد حقوق المرأة في السعودية.

العلم القطري يقلق السعودية

وسبق وأن أثارت مسألة اشتراط السعودية عدم رفع العلم القطري خلال البطولة جدلا واسعا حيث أكد الاتحاد القطري للشطرنج تعذر مشاركة بلاده في بطولة العالم للشطرنج السريع. وأشار الاتحاد القطري في بيان إلى أنّ غياب لاعبي المنتخب الأول القطري للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج يعود إلى اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب القطري، عدم رفعهم علم بلادهم، خلال المنافسات.

لكن الاتحاد القطري للشطرنج عاد وأعلن عن مشاركة لاعبي المنتخب القطري الأول للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج بعد زوال الأسباب التي دعته للاعتذار.