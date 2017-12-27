قالت الناطقة باسم لجنة التحقيق في جهاز الشرطة الروسي، سفيتلانا بيترينكو، إن الانفجار الذي ضرب متجراً كبيراً في مدينة سان بطرسبرغ الروسية مساء اليوم، الأربعاء، ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، تعادل 200 قوة انفجار مئتيْ غراماً من مادة التي. أن. تي.

وأدى الانفجار، الذي وقع في تمام السادسة والنصف بالتوقيت المحلي، إلى وقوع عشرة جرحى وذكرت وسائل أنباء روسية عن نقل تسعة أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة إلى المستشفيات، فيما رفض عاشر نقله إلى المستشفى.

ولم يوضح المحققون سبب الانفجار حتى هذه الساعة ولكن وسائل إعلام روسية رجّحت أن تكون القنبلة قد وضعت في خزانة يترك فيها المتسوقون حقائبهم وأغراضهم في داخل المتجر.

وأعلنت الناطقة باسم جهاز الشرطة أن الانفجار وقع في فترة الأعياد المزدحمة حيث يزور آلاف المتسوقين المتجر مضيفة أن الجهاز "سيدرس كل الاحتمالات" وإنه فتح تحقيقاً جنائيا للاشتباه في محاولة قتل.