بلهجة شديدة ردت الخارجية السورية الأربعاء على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي وصف فيها الرئيس السوري بشار الأسد "بالإرهابي"، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وسلمي في سوريا بوجود الأسد.

وقالت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية ان "أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك دماء الشعب السوري". وأضاف ذات المصدر ان "عدوان ودخول القوات التركية إلى الأراضي السورية هما إحدى صور دعم الإرهاب التكفيري".

واتهم المصدر الرئيس التركي بتضليل الرأي العام من خلال سياسته وتصريحاته بقوله "لمرة أخرى يستمر أردوغان بتضليل الرأي العام في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للجماعات الإرهابية في سوريا الأمر الذي أصبح مكشوفا للقاصي والداني وباعتراف القائل نفسه، وما عدوانه ودخول قواته إلى سوريا إلا إحدى صور هذا الدعم للإرهاب وتأكيد لأطماعه التوسعية".

وأشار المصدر ان "أردوغان حول تركيا إلى سجن كبير وكمم أفواه أصحاب الرأي والصحافة وكل من يختلف معه ممن يعارضون سياساته التدميرية ليس فقط بحق سورية وإنما التي تحمل نتائج كارثية لتركيا أيضا".

وختم المصدر تصريحه بالقول إن جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسى أن إمبراطورتيه البالية قد اندثرت إلى غير رجعة وأن الدول لم تعد ولايات تابعة له وأن الشعوب الحرة هي التي تملك خياراتها وقراراتها الوطنية وتدافع عن سيادتها ولن تسمح لأردوغان بالتدخل بأي شكل في شؤونها وسيدرك عاجلا أم أجلا أن قدرته على التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين".

وكان اردوغان قد اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بالإرهابي على هامش الزيارة التي قام بها إلى تونس الأربعاء.