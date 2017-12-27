تلّ أبيب تسجل رقماً قياسياً جديداً

تتحضر بلدية تلّ أبيب لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك عبر إنشاء برج مؤلف من ألعاب الليغو، يبلغ ارتفاعه ستة وثلاثين متراً.

المشروع المسمّى "ببرج أومر" تم إنشاؤه في ساحة "إسحق رابين" في تل أبيب، وهو خُصِّص لذكرى الطفل أومر ساياغ الذي توفي في عمر الثماني سنوات بعد صراع مع مرض السرطان. وكان أومر، ككثيرين من الأطفال، يحبّ ألعاب التركيب، "ليغو".

وتم تجميع أجزاء من البرج في بعض مراكز المدينة بين الثاني عشر والعشرين من كانون الأول / ديسمبر الجاري، وتمّ جمعها يوم أمس، الثلاثاء، ونصبها في ساحة "إسحق رابين"، على أن يقام حفل التدشين الرسمي اليوم الأربعاء.

في الشريط أدناه، لمحة عن أطول برج (حالي) مؤلف من ألعاب الليغو، وهو البرج الذي تم تركيبه في إيطاليا في العام ألفين وخمسة عشر ويصل ارتفاعه إلى خمسة وثلاثين متراً.