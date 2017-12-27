استقبل الملك السعودي، سمان بن عبد العزيز، اليوم، الأربعاء، رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدرم، في قصر اليمامة في الرياض حيث أجرى الطرفان مباحثاتٍ تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبالأوضاع الإقليمية، وكذلك بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترَمب، القدس عاصمة لإسرائيل.

واِستمر الاجتماع لنحو ساعة وأكد يلدرم خلاله على "الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقات مع السعودية، أهم دول منطقة الشرق الأوسط والخليج".

وذكر يلدرم أيضاً بموقف حكومته من الأزمة الخليجية فيما يتعلّق بقطر، كما دعا إلى حل الأزمة بين الأشقاء عن طريق الحوار.

وأعلنت الخارجية التركية أن الطرفين أكدا على "أهمية الحفاظ على هوية القدس ووحدة العالم الإسلامي من أجل حماية حقوق الفلسطينيين"، كما اعتبرا "القرار، الذي اتخذته مؤخراً جمعية الأمم المتحدة بشأن القدس بأغلبية 128 صوتاً، رسالةً قويةً من المجتمع الدولي".

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في تركيا أن رئيس الوزراء التركي التقى كذلك بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأكد يلدرم أنّ هناك تطابقاً بنسبة تسعين بالمئة في وجهات النظر بين إسطنبول والرياض فيما يتعلّق بمسائل المنطقة، مضيفاً أنه جرى البحث في مسائل عدة مثل تطوير التجارة الثنائية، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.