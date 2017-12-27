توقيف إعلامي إماراتي نشر تغريدة مسيئة للرئيس السوداني

أمرت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة باستدعاء أحد الإعلاميين الرياضيين بعد أن نشر تغريدة مسيئة للرئيس السوداني، عمر البشير، على خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الخرطوم.

وبحسب الحساب الرسمي لدائرة القضاء -أبو ظبي، إن المغرّد نشر "تغريدة تضمّنت تعابيرَ نابية وعنصرية ومسيئة بحق الرئيس السوداني عمر البشير"، مضيفة أن ذلك "يعتبر سلوكاً مجرماً وفق قانون مكافحة التمييز والعنصرية".

وأوضحت دائرة القضاء- أبو ظبي في سلسلة من التغريدات التي نشرتها على موقع تويتر أن "القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً صارمة لمنع أيّ سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل المجتمع الإماراتي الغني بتنوّعه".

ولم تفصح النيابة في بيانها عن هوية الصحافي الذي تم إيقافه ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الصحافي هو محمد نجيب، معدين نشر تغريدته المسيئة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

يذكر أن بيت الشعر المذكور مأخوذ من قصيدة المتنبي الشهيرة وعنوانها "عيد بأية حال عدت يا عيد". القصيدة وجهها المتنبي إلى أحد حكام الدولة الأخشيدية في مصر وسورية وهو أبو المسك كافور الإخشيدي الذي كان من رقيق الحبشة قبل أن يصبح حاكماً.