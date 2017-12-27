بدءاً من الأول من كانون الثاني / يناير المقبل، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل في الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 8 أو بنسخة أقدم من ويندوز. كذلك سيتوقّف التطبيق عن العمل في هواتف بلاك بيري OS أو بلاك بيري 10.

شركة واتساب أعلنت ذلك عبر تحديث بيان لها كانت نشرته في شباط / فبراير من العام ألفين وستّة عشر على مدونّتها على شبكة الانترنت.

وكُتب في البيان "أن الهواتف المحمولة التي كانت تستخدم في العام 2009 صارت مختلفة جداً عن تلك المستعملة اليوم وأن نحو سبعين بالمئة من الهواتف الذكية كانت تعمل، وقت ذاك، بحسب الأنظمة التي قدّمتها شركتا بلاك بيري ونوكيا".

وأضاف البيان "أن نظم التشغيل التي تقدّمها شركتا غوغل وأبل اليوم هي النظم الأكثر انتشاراً، فيماً الواقع يشير إلى أنها كانت قليلة الانتشار في العام 2009 عندما تمّ إطلاق التطبيق".

وكانت شركة واتساب أعلنت في حزيران / يونيو الماضي عن توقف عمل التطبيق على هواتف نوكيا S60 فيما سيتم توقيف عمل التطبيق على نوكيا S40 في نهاية السنة المقبلة.

وقال البيان أيضاً إن "هواتف نوكيا وبلاك بيري تشكل جزءاً مهماً من تاريخ شركة واتساب ولكنها لم تعد تمتلك الإمكانيات لمواكبة تطورّ التطبيق في المستقبل".

وأنهت الشركة بيانها مطالبة المستهلكين بالانتقال أو التحديث إلى نظم تشغيل أخرى لهواتفهم المحمولة مثل أندروييد، أيفون أو ويندوز فون".