أنزلت شرطة دبي مخالفة مالية بنحو مائتي يورو بحق سائق كان يقود سيارته وهو يصور مباشرة مشهد فيديو وينشره على انستغرام، ويتفاعل مع متابعيه. وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي ذاتها أعلم السائق بالمخالفة، وكلفت المخالفة المرورية السائق أيضا شطب أربع نقاط بيضاء من رخصة القيادة.

وكان عدد من السائقين الآخرين لاحظوا أن السائق المخالف كان يسجل مشاهد فيديو وهو يقود سيارته على الطريق مباشرة، فأعلموا الشرطة بذلك. ونوهت الشرطة الإماراتية بذلك الاعلام، قائلة إن أيا كان بإمكانه إبلاغ الشرطة عن أية مخالفات مرورية.

ولا تقتصر شرطة دبي على تصيد المخالفات فقط، وإنما هي تشجع السائقين على الانضباط، فتمنح نقاطا بيضاء لكل من يحترم القواعد المرورية، وفي ربيع هذا العام تلقى سائقان "مثاليان" نموذجين مصغرين لسيارتين من الذهب.