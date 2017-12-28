كشف تقرير اعلامي ان المدير التنفيذي لأبل تيم كوك قد تقاضي أزيد من 100 مليون دولار في العام 2017 بفضل عمله في الشركة الواقعة في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبلغ راتب تيم كوك الرسمي 3 ملايين دولار بالاضافة إلى مبلغ 9 مليون دولار كمكافأة مالية وحوالي 89 مليون دولار كأسهم في الشركة.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، قفز راتبه والمكافآت التي يحصل عليها بنسبة 47 بالمائة في 2017.

المدير العام لأبل عرف سنة "أجرية" بشكل خاصة، فبالإضافة إلى هذه المبالغ الخيالية أنفق العملاق الأمريكي أبل مبلغ 224216 دولار على سلامة المدير الأمن من خلال توظيف وكالة خاصة للحراسة الشخصية واعتماد إجراءات أمنية صارمة.

ومن بين التكاليف التي تدفعها أبل لضمان سلامة مديرها العام استئجار طائرة خاصة بمبلغ 93109 دولار يستعملها تيم كوك في تنقلاته الخاصة والمهنية.

هذا الاجراء يأتي بعد قرار اللجنة التنفيذية لشركة أبل عدم السماح لرئيسها التنفيذي، تيم كوك، بالسفر إلا في طائرة خاصة، حتى وإن تعلق الأمر بتنقله الشخصي، وذلك لمتطلبات السلامة.

وبينت وثيقة رسمية تقدمت بها الشركة في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمصلحة الأمريكية المكلفة بالأسواق المالية، "لجنة الأوراق المالية والبورصات فحوى هذا القرار.

وحصل تيم كوك العام الماضي على مبلغ 8.7 مليون دولار كأجر، وهذا ما يبين أن هناك زيادة كبيرة في راتب وعائدات الرئيس التنفيذي للشركة الأعلى قيمة في العالم.

وقالت أبل، إن المكافأة الكبيرة التي حصل عليها "تيم كوك" خلال هذه السنة المالية جاءت بعدما تجاوزت الشركة أهدافها في صافي المبيعات والدخل التشغيلي، حيث سجلت علامة التفاحة زيادة في المبيعات على أساس سنوي في جميع فئات منتجاتها في الربع الأخير من العام الجاري، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 بالمائة لتصل إلى 52.6 مليار دولار.