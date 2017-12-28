توفي مواطن مصري متأثرا بمضاعفات كسور في الجمجمة، جراء تعرضه للضرب والسحل على يد تاجر وخمسة أفراد آخرين في محافظة الزرقاء الأردنية، إثر مشاجرة بينهما بشأن مبلغ مالي قدر بنحو ألفي دينار، مقابل شراء سيارة على ما يبدو.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر حكومية قولها إن الضحية كان يتلقى علاجه داخل مستشفى خاص حيث الإحاطة الطبية تعد جيدة، ولكن عندما رفضت السفارة المصرية تحمل نفقات العلاج تم نقل المصاب إلى مستشفى حكومي، حيث تدهورت حالته الصحية وعجل بوفاته جراء نزيف دموي.

وقد أثار هذا الاعتداء حفيظة عديد المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، محملين سلطات بلدهم قدرا كبيرا من المسؤولية، لعدم تدخلها بالقدر الكافي لمحاولة انقاذ حياة المعتدى عليه.

وقد ألقت السلطات الأردنية القبض على الجاني ومن تورط معه في الاعتداء، وفتح تحقيق في هذه القضية.