صاحب الكرة الذهبية يفوز برئاسة ليبريا

قالت مفوضية الانتخابات في ليبيريا يوم الخميس إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5 في المئة بعد فرز 98.1 في المئة من الأصوات.

ويعني إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن ويا سيخلف ايلين جونسون سيرليف ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ عام 1944.

وقال مركز كارتر الأمريكي إن جولة التصويت التي جرت يوم الثلاثاء شهدت "تحسينات ملحوظة" مقارنة بالجولة الأولى في أكتوبر تشرين الأول، وذلك استمرارا لتقييمات ايجابية من مراقبين دوليين آخرين.

وويا هو اللاعب الأفريقي الوحيد الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 1995، ويعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا لخلافة الرئيسة الحالية الحائزة على جائزة نوبل للسلام إيلين جونسون سيرليف.

وليبيريا هي أقدم جمهورية حديثة في أفريقيا وأسسها عبيد أمريكيون محررون عام 1847. وقد حدث آخر انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد عام 1944، وأعقبه انقلاب عسكري في عام 1980 وحرب أهلية استمرت 14 عاما انتهت في عام 2003.