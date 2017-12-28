محكمة إسرائيلية تمدّد اعتقال عهد التميمي

قررت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، تمديد فترة اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، ووالدتها، ناريمان التميمي، لخمسة أيّام إضافية، تمهيداً لمحاكمتها في وقت لاحق.

مثول عهد التميمي أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية هو الثالث لها منذ اعتقالها في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر بعد مشاركتها في تظاهرة أقيمت في الأراضي المحتلة، تنديداً بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترَمب، القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الادعاء الإسرائيلي إن التميمي ستواجه تهماً عدة منها الاعتداء على جنديين إسرائيليين والتحريض وإعاقة عمل الجنود ومشاركة بأعمال شغب في مرات سابقة وإلقاء الحجارة على عناصر الأمن.

وبرزت عهد التميمي في الأوساط الفلسطينية كبطلة فيما أثير جدال في إسرائيل حول ردّ فعل الضابط والجندي الإسرائيليين اللذين تعاملا معها في المظاهرة.

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وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن الضابط تصرّف بطريقة احترافية ومسؤولة ردّاً على الصفعة التي تلقاها من الفتاة، رأى سياسيون من أحزاب اليمين أن ما حصل مذلّ لصورة المؤسسة العسكرية.

وحصلت المواجهة في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر أمام مدخل بيت عائلة التميمي في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، ويعرف عن المنطقة أنها شهدت الكثير من المظاهرات الفلسطينية المنددة بسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وبعد أيام على انتشار الفيديو الذي تصفع فيه التميمي الضابط على وجهه، قامت السلطات الإسرائيلية باعتقالها.