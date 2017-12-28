شبيه شاروخان يتعرض للضرب بسبب الغيرة

كان يأمل في أن يحقق شهرة عالمية وان يجلب انظار نجمه الذي يتشبه به شاروخان الهندي ومنتجي بوليود من خلال العروض التي يؤديها، غير ان الرياح تمشي بما لا تشتهيه السفن.

أناند كومار أو شاروخان المحلي تعرض للضرب بعد العرض الذي قدمه ليلة 25 ديسمبر/ كانون الأول بمدينة بور لوي في جزر موريشيوس. العرض الذي حظي بإعجاب الكبار والصغار تداوله بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي على موقع فيسبوك وساهم في بداية شهرة شاروخان المحلي الذي يعمل كقابض في المواصلات.

أناند كومار تعرض بعد العرض لاعتداء جسدي وتلقي لكمة على وجهه "الثمين" أدخلته المستشفى. شبيه شاروخان تقدم بدعوى لدى الشرطة وهو يتهم أحد زملائه في العمل بالاعتداء عليه لأنه يغار منه. وأشار شاروخان المحلي ان الجاني طلب منه التوقف عن السخافة.

وقال أناند كومار انه تعرض للضرب من طرف زمليه في محطة فيكتوريا حيث كان يعمل.

شاروخان المحلي وفي تصريحات إعلامية أكد انه يملك موهبة كبيرة وهذا ما جعله يتعرض للضرب من طرف الغيورين منه. وأضاف ان يسير على الطريق الصحيح الذي سيقوده نحو شهرة عالمية.