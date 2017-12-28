شركة الخطوط الملكية المغربية تعزز أسطولها الجوي بأربع طائرات بوينغ

أعلنت شركة بوينغ الأميركية يوم أمس، الأربعاء، أنها اتفقت مع شركة الخطوط الملكية المغربية لبيعها أربع طائرات جديدة من طراز 9-787 "دريملاينر" في صفقة تبلغ 1.1 مليار دولار، على أن يتم تسليمها في نهاية العام 2018.

وسيبلغ عدد الطائرات لدى الخطوط الملكية المغربية من نوع "دريملاينر" تسع طائرات بعد إتمام الصفقة، فيما ستمتلك الشركة 60 طائرة من انتاج بوينغ.

وتؤمن الخطوط الجوية الملكية المغربية السفر من مطار الدار البيضاء إلى ما يقارب 80 وجهة حول العالم، منها في أميركا الجنوبية والشمالية والشرق الأوسط وأوروبا.

المدير العام لشركة الخطوط الجوية المغربية، عبد الحميد عدو، قال "إن الشركة تؤمن نحو 850 رحلة في أفريقيا شهرياً، ما يجعلها أكثر الشركات تواجداً في القارة".

وأضاف "أن الأسطول بحاجة إلى المزيد من الطائرات الجديدة الطراز لأنها ستلبي طموحاتنا المستقبلية".

وقال مسؤول في شركة بوينغ في مدينة سياتل الأميركية إن "الشركة على استعداد لتجديد التعاون مع الخطوط الملكية المغربية، وهو تعاون بدأ من خمسين عاماً".

يذكر أخيراً أن طائرات دريملاينر 9-787 هي طائرات نقل من الجيل القادم، تنتجها الشركة الأميركية بوينغ.