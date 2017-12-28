مسلم يتعرّض للضرب بعد قوله "ميلاد مجيد" في الشارع

زعمَ أحد الطلاب الفلسطينيين المقيمين في مدينة دورهام، في شمال شرق بريطانيا، إنه تعرّض للضرب ليلة عيد الميلاد بعد تمنّيه " عيد ميلاد مجيد" لأحد الأشخاص في الشارع.

وقال إحسان أبو العُرب، وهو شاب فلسطيني يتابع تحصيله العلمي في العلوم السياسية في جامعة دورهام في بريطانيا، إنه كان جالساً في إحدى حانات المدينة برفقة صديقه المصري، عندما دعا شاب بريطاني نفسه إلى الجلوس معهما وسألهما عن هويّتهما.

أجاباه أنهما من فلسطين ومن مصر، فقال الشاب البريطاني: مصر وفلسطين، أنتما مسلمان. هل أنتما انتحاريان؟

وتابع أبو العُرب متحدثاً إلى الصحافة المحلية وقال إنه انسحب مع صديقه من الحانة فوراً ولكن ثلاثة شبان اقتربوا منهم وشرعوا يسبون الإسلام. وردّ أبو العُرب قائلاً "ميلاد مجيد، استمتعوا بعطلتكم".

أبو العُرب الذي يدرس لنيل شهادة الماجيستير في جامعة دورهام ضمن برنامج حكومي لتنمية القادة العالميين، أضاف "أنّ الشبان الثلاثة تبعوه مع صديقه في الشارع وأن واحداً منهم رماهما بزجاجة".

وتابع "اندفع شاب آخر نحوي ولكمني على خدّي فوقعت أرضاً. ثم بدأ الثلاثة بركلي على رأسي وجسمي. كدت أفقد وعيي، وخبأت رأسي بين ذراعيَّ".

وأعلن مصدر في شرطة المدينة أن "الشرطة تلقت اتصالاً في ليلة عيد الميلاد حول اعتداءٍ يتمّ قرب إحدى الحانات. ونقلنا شاباً إلى المستشفى أصيب بجروح طفيفة".

وأضاف المصدر ذاته "تم إيقاف رجل وشاب بتهمة الاعتداء بالضرب، لدوافع عنصرية وطائفية" ولكن المصدر لم يكشف عن جنسيات الموقوفيْن.