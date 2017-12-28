تأجيل حفلة ماجدة الرومي في السعودية والفنانة تعلن عن مواعيد جديدة

أجلت الحفلات الغنائية الخاصة بالمغنيات اللبنانية ماجدة الرومي والكويتية نوال والسورية أصالة نصري، وهي الحفلات التي كان من المقرر تنظيمها في مدن الرياض وجدة والدمام بالمملكة العربية السعودية بين شهري ديسمبر-كانون الأول ويناير-كانون الثاني، وكانت كانت مخصصة للنساء فقط.

ماجدة الرومي التي كان من المقرر أن تحيي حفلتها هذا الخميس أكدت تأجيل الحفل في بيان صحفي على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي. وجاء في البيان: "أعلن مكتب السيدة ماجدة الرومي في بيروت، عن تأجيل حفل السيدة ماجدة الرومي الذي كان مقرّراً مساء الخميس 28 ديسمبر 2017 في جامعة الأميرة نوره في الرياض، على تتحوّل الى جولة من ثلاث حفلات كبيرة في المدن والمواعيد التالية:

2 فبراير 2018 في جدة.

6 فبراير 2018 في الرياض.

9 فبراير 2018 في الظهران.

وأشار البيان الصحفي لمكتب الفنانة ماجدة الرومي إلى أنّ قرار التأجيل اتخذ لفسح المجال لجمهور أوسع لحضور حفلات السيدة ماجدة الرومي، في مختلف المناطق وعدد من المدن السعودية.

وكانت الفنانة الإماراتية بلقيس قد أحيَت أول حفل غنائي نسائي لها في مدينة جدة شرق المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر-كانون الأول الحالي، برعاية ودعم هيئة الترفيه، ووسط تفاعل كبير من الجمهور حيث تمّ تسجيل حضور 3000 سيدة، وقد أدت بلقيس خلال الحفل النشيدين الوطنيين السعودي والإماراتي، تزامناً مع الذكرى 46 للعيد الوطني الإماراتي.

وتدخل سلسلة الحفلات التي تقوم المملكة العربية السعودية بتنظيمها في إطار التظاهرة الفنية التي قامت بتنظيمها "الهيئة العامة السعودية للترفيه" منذ إنشائها في مايو-أيار الماضي لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.