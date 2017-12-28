سيباستيان أبريو يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بانتقالاته

تمكن اللاعب الأوروغوياني سيباستيان أبريو من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث الانتقالات، بعيد انضمامه إلى صفوف نادي "أوداكس إيتاليانو"، فريق دوري الدرجة الأولى الشيلي لكرة القدم.

وبهذا الانتقال يصبح "أوداكس إيتاليانو" النادي رقم 26، الذي سيرتدي سيباستيان أبريو قميصه، خلال مسيرته الاحترافية، ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن سجله حارس المرمى الألماني لوتس بفانستيل، والذي نجح في الانتقال بين 25 ناديا رياضيا.

سيباستيان أبريو الذي يحلو للبعض بمناداته "المجنون"، اشتهر بركلة الجزاء الترجيحية التي نفذها على طريقة "باننيكا"، والتي قاد بها منتخب الأوروغواي إلى المربع الذهبي لمونديال جنوب إفريقيا في العام 2010، على حساب نظيره الغاني، بعد ان تغلب عليه بأربع ركلات ترجيح مقابل اثنتين.

سيباستيان أبريو الذي يبلغ من العمر 41 عاما دافع خلال مسيرته الاحترافية، التي انطلقت في العام 1996 من القرن الماضي، عن ألوان العديد من أندية دول مختلفة، كالأوروغواي، المكسيك، السلفادور، اسبانيا، البرازيل، الإكوادور، اليونان، إسرائيل، باراغواي، الأرجنتين، والشيلي.

كما لعب سيباستيان أبريو 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 26 هدفا، وتوج مع المنتخب الأوروغوياني "لا سيليستي" بلقب كأس أميركا أو "كوبا أميركا في 2011.