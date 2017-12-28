سبعة أسماء عربية في لائحة أثرى 500 شخص في العالم

نشرت وكالة الأنباء الأميركية المتخصصة في الاقتصاد والمالية، بلومبيرغ، اليوم، الخميس، تقريراً جديداً يشير إلى ازدياد ضخم في ثروات أغنى 500 شخص في العالم.

بحسب التقرير، عزز أثرى 500 شخص في العالم ثرواتهم في العام 2017 لتزداد ترليون دولار في الوقت الذي يشاهد فيه مليارات الناس قيمة أملاكهم وثرواتهم تتراجع وتتقلص.

وعلّقت صحيفة الغارديان البريطانية على اللائحة قائلة إن الفجوة بين الأثرياء وباقي سكان الأرض وصلت إلى أقصاها منذ قرن، محذّرة من أنّ الأكثرية التي تضيق بها سبل الحياة يوماً بعد يوم قد "تردّ الصفعة".

ويقول تقرير بلومبيرغ إن أثرى 500 شخص في العالم نجحوا بزيادة ثرواتهم بنسبة 23 بالمئة في العام 2017، وتمكنوا من إضافة 5.3 تريليون دولار إلى مجموع ثرواتهم.

ستة أسماء أميركية بين العشرة الأولى

جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون التجارية تصدّر لائحة أثرياء العالم. ويقول التقرير إن ثروة الرجل الأميركي تبلغ 99.6 مليار دولار. وكان بيزوس قد رفع ثروته في العام 2017 بعد كسبه 34.2 مليار دولار. ويملك بيزوس شركة "بلو أوريجين" للاكتشافات الفضائية إلى جناب أمازون، كما أنه اشترى في العام 2013 صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

ويأتي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غايتس في المرتبة الثاني خلف بيزوس وتبلغ ثروته 91.6 مليار دولار ويليه رجل الأعمال الأميركي وارِن بوفيت الذي تبلغ ثروته 85.5 مليار دولار.

أمّا مارك زوكربيرغ، مؤسس المنصة الزرقاء، فايسبوك، فاحتل المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 73.2 مليار دولار. وهناك ستة أسماء أميركية من الأسماء العشرة التي تتصدّر القائمة، بينما يلاحظ أنّ عدد أسماء النساء في قليل جداً.

سبعة أسماء عربية في اللائحة

تصدر الأمير الوليد بن طلال الأسماء العربية السعبة المتواجدة في اللائحة واحتل المرتبة الثامنة والخمسين في الترتيب العام. بحسب بلومبيرغ تبلغ ثروة الأمير 17.9 مليار دولار.

وفي المرتبة 203 جاء رجل الأعمال السعودي محمد العمودي وتبلغ ثروته 7.83 مليار دولار.

في المرتبة 253 رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم وتبلغ ثروته 6.49 مليار دولار.

في المرتبة 257 رجل الأعمال المصري ناصف ساويريس وتبلغ ثروته 6.41 مليار دولار.

في المرتبة 359 رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير وتبلغ ثروته 5.24 مليار دولار.

في المرتبة 365 رجل الأعمال المصري نجيب ساويريس وتبلغ ثروته 5.20 مليار دولار.

في المرتبة 421 رجل الأعمال السعودي سلطان بن محمد بن سعود الكبير وتبلغ ثروته 4.66 مليار دولار.