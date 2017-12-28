جدل في تركيا بعد إجازة تطليق الزوجة بسبب كلمتي "أمي" و"أختي"

من جديد أثير الجدل في تركيا والعالم الإسلامي حول جواب أصدرته دار الإفتاء التركية بشأن ظاهرة الطلاق.

دار الإفتاء في تركيا وفي جواب على سائل شرعت طلاق الزوج لزوجته إذا ناداها يا "أمي" أو "أختي"، وفقا لما نشرته صحيفة "حريات" التركية.

ورد في التقرير، أن مديرية الشؤون الدينية في تركيا نشرت هذه الجواب على موقعها الإلكتروني في 25 ديسمبر/ كانون الأول وبعد انتشار الجدل قامت بحذفه تماما.

وأشارت صحيفة حريات إلى أن الجواب الذي قدمته مديرية الإفتاء تضمن" إذا قال الرجل لزوجته "أمي أو أختي" فإن الزواج يعتبر باطلا وتعتبر الزوجة مطلقة من زوجها، وإذا لم يسبق لهم الطلاق من قبل فيجب عليهم عقد قرانهم من جديد".

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها مديرة الشؤون الدينية في تركيا الجدل حيث سبق لها وان أجازت خلال بداية الشهر الجاري تطليق الزوج لزوجته برسالة قصيرة عبر الهاتف أو روابط الاتصال الأخرى عبر الأنترنيت شريطة كتابة عبارة "انت طالق" باللغتين العربية او الإنجليزية.