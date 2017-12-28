قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة يوم الخميس إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة في بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمني تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات في تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها.

تركيا ترد بالمثل

من جهتها أعلنت السفارة التركية في واشنطن رفع القيود المفروضة على خدمات التأشيرات لمواطني الولايات المتحدة، ردا على القرار المماثل الذي اتخذته الولايات المتحدة.

وقالت السفارة التركية في بيان "ليس من الصواب أن تزعم الولايات المتحدة أنها تلقت ضمانات من تركيا وتضلل الرأي العام الأمريكي والتركي" مضيفة أن لديها بواعث قلق بشأن قضايا مواطنين أتراك في الولايات المتحدة.

وتسبب اعتقال موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول قبل أكثر من شهرين في تعليق الولايات المتحدة لكل التأشيرات عدا تلك الخاصة بالهجرة وردت أنقرة بالمثل.