أنباء عن إطلاق سراح نجلي العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز

ذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن نجلي العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز تم إطلاق سراحهما من فندق "ريتز كارلتون" الذي تحتجز فيه السلطات السعودية عددا من الأمراء ورجال الاعمال على خلفية اتهامات بالفساد.

ونقلت الوكالة عن أفراد في العائلة المالكة خبر الافراج عن الأمير مشعل بن عبد الله، أمير منطقة مكة سابقا، والأمير فيصل بن عبدالله، الرئيس السابق لهيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك بعد أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزا

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، وهي مقربة من العاهل السعودي الراحل، نشرت على حسابها في "تويتر" صورا للأميرين قائلة "الفضل لله والمنّة . أعزكم الله يا الغالين على طاعته"

تسوية مالية

في سياق متصل ذكرت وكالة رويتز للأنباء عن مسؤول سعودي كبير إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الاميرين، بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات.

وذكرت صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء الماضي أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخص من أصحاب النفوذ كان قد جرى اعتقالهم منذ نوفمبر تشرين الثاني بتهم فساد بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.

واحتجزت قوات الأمن السعودية نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال وحولت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر تشرين الثاني فيما إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

واعتبر محللون على نطاق واسع أن الحملة تستهدف مساعدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز قبضته على السلطة بعد أن أزاح ابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد خلال الصيف