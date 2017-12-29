15 قتيلا في حريق ضخم بمومباي الهندية

قالت سلطات مدينة مومباي الهندية يوم الجمعة إن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح بالغة نتيجة حريق نشب في ساعة متأخرة مساء الخميس في مبنى متعدد الطوابق بالمدينة التي تعد العاصمة المالية للهند.
وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع كامالا ميلز بوسط مومباي حوالي الساعة 0030 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش).
ومجمع كامالا ميلز مجمع صناعي تم تجديده ويحوي مطاعم فخمة وكيانات تجارية أخرى منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.
وقال مسؤول الشرطة إن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم في سطح المجمع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق بدأ في الطابق العلوي ثم انتشر في المبنى في أقل من 30 دقيقة.
وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي إنهم استقبلوا 25 مصابا ثم توفي 15 منهم.