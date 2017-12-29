قالت تقارير صحفية بريطانية، إن الطائرة التي دفعتها الرياح القوية إلى خارج مطار مالطا الدولي منذ يومين، هي ملكيّة "اللّورد" مايكل أشكروفت، أحد النواب المحافظين في مجلس العموم في بريطانيا.

ومن المرجح أن تكون الرياح القوية قد عطلت مكابح الوقوف في الطائرة، ثم دفعت بها إلى "وضع أنفها" في مكاتب إحدى شركات البناء المحاذية لمطار مالطا الدولي. ويعدّ اللورد أشكروفت أحد أكبر أثرياء بريطانيا ومن أهم الوجوه المحافظة في مجلس العموم، كما أنه كان النائب الأسبق للحزب المحافظ.

ولم يُصدر رجل الأعمال البريطاني أيّ تعليق رسمي على الحادث كما رفض متحدث باسمه توضيح المسألة.

يذكر أخيراً أن الطائرة من نوع "داسّو فالكُن 7 إكس" للأعمال.