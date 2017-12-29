إذا كنت تخشى المرتفعات فمن الأفضل ألا تخوض هذه التجربة أما إن كنت من محبيها فهناك فرصة للقفز على الترامبولين فوق أعلى ناطحة سحاب في باريس لبعض الوقت.
وتمكن سكان وسائحون في باريس من الاستمتاع لبضع ساعات بالقفز حين وضع أكثر من ترامبولين فوق برج مونبارناس مما وفر رؤية مميزة لأجمل مناظر العاصمة الفرنسية.
ويبلغ ارتفاع ناطحة السحاب 210 أمتار وقد خضع سطحها لعملية تحويل فبدلا من كونه نقطة تسمح برؤية بانورامية للكثير من معالم العاصمة الفرنسية أصبح ملعبا للأطفال افتتح أوائل هذا الشهر بالتزامن مع موسم عيد الميلاد وعطلات المدارس في فرنسا.
وبإمكان الكبار والأطفال استخدام الترامبولين باستعمال تذاكر دخول الجزء من البرج المخصص للاستمتاع بالرؤية البانورامية ويتراوح سعرها بين 11 و18 دولارا.