بالفيديو... شاب مصري يخاطر بحياته لإيقاف إرهابي

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق هجوم شاب مصري، يلبس الزي المدني، على أحد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم على كنيسة مار مينا جنوب القاهرة اليوم.

ويُظهر الفيديو، الذي صوّره أحد الأشخاص بواسطة هاتفه من شرفة الشقة، لحظة سقوط الإرهابي بعد إطلاق عناصر الشرطة النار عليه. وظهر، بعد سقوط المسلح بقليل، شاب يركض نحو الإرهابي مسرعاً. وحاول المسلح الالتفاف وإطلاق النار عليه ولكن من دون جدوى.

وهرع العشرات الذين كانوا مختبئين في المكان بعد انقضاض الشاب على الإرهابي وساعدوه في السيطرة عليه.

وكان مسلحون قد هاجموا صباح اليوم، الجمعة، كنيسة مار مينا في حلوان، جنوبي القاهرة، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى وعدّة جرحى. وكال رواد مواقع التواصل الاجتماعي المديح للشاب المصري الذي خاطر بحياته، ووصفوه بالشجاع والشهم.

نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، وأحد أبرز المساهمين في قناة يورونيوز، غرّد على حسابه على تويتر ووصف الشاب "الذي ركض ورمى نفسه على إرهابي حلوان بالشهم والشجاع".