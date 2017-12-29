فندت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا ما تناقلته وسائل إعلام محلية بشأن منع أنقرة لانقلاب في قطر دبرته الرياض.

وقالت السفارة في بيان انها أصدرته الجمعة أن "نرفض ما نشرته مجلة جارتشيك حياة بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، للكاتب محمد آجت، بعنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر"، والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة، وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفة "يني شفق" وديلي صباح".

وأشار البيان إلى ان "الحكومة السعودية ترفض ما جاء في تلك المادة من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقتها معها منذ يونيو/ حزيران الماضي"، مشددة على أن "ما نشر من طرف هذه المجلات ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة".

كما عبرت السفارة السعودية عن استنكارها "من الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات لاسيما وأن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته".

وفي ختام البيان دعت السفارة وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصداقية".

وسبق وان كذبت سفارة قطر في تركيا هذه الأنباء التي تداولتها الصحافة التركية.