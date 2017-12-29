قصف مدفعي من شرق القطاع وصواريخ غزة تُعكر احتفالية عائلة شاؤول

قصفت ظهر اليوم المدفعية الإسرائيلية أهدافاً عدة شرق مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع. واعترضت القبة الفولاذية 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وصاروخ سقط في أرض مفتوحة، أثناء احتفال عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة، شاؤول أرون ما عكر عليهم احتفالهم.