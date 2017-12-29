قصف مدفعي من شرق القطاع وصواريخ غزة تُعكر احتفالية عائلة شاؤول

قصفت ظهر اليوم الجمعة، المدفعية الإسرائيلية أهدافاً عدة شرق مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، دون الابلاغ عن وقوع إصابات.
وأفادت الأنباء أن القصف المدفعي استهدف شرق الشجاعية نقطة رصد للمقاومة، وأرضاً زراعية شرق دير البلح.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت أن القبة الفولاذية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وصاروخ سقط في أرض مفتوحة،
وذلك أثناء احتفال عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة في غزة، شاؤول أرون ما عكر عليهم احتفالهم.
وسُمعت اصوات انفجارات شرق وشمال غزة، حيث ردت مدفعية جيش الاحتلال بقصف أراضى الفلسطينيين الزراعية شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية نقطة للرصد الميدانى شرق حى الشجاعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.